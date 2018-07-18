Неудачный бизнес: в Югорске накрыли клуб с азартными играми

Предприимчивый 28-летний житель Советского района решил испытать судьбу и организовал в Югорске незаконный игровой клуб с азартными играми. Он установил необходимое оборудование, позволяющее северянам испытать свою удачу. Впрочем, чаще всего — неудачу.

Сразу после выявления факта незаконной игровой деятельности полицейские закрыли заведение. Расследование уголовного дела закончилось. В скором времени обвиняемый предстанет перед судом, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Югре.

Напомним, по закону на территории РФ игровые зоны могут быть организованы только в пяти субъектах — в Республике Крым, Краснодарском Крае, Алтайском крае, Приморском крае и Калининградской области.