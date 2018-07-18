«Яндекс» прокомментировал утечку личных данных россиян

В поисковике «Яндекс» оказались личные данные россиян. Утечкой стали сканы паспортов, данные о банковских платежах, билеты на самолеты и поезда.

«Яндекс» начал индексировать в поиске документы GoogleDocs. При указании в поисковой строке область docs.google.com и запроса «Яндекс» выдавал документы в текстовом формате. Среди обнародованных файлов были и персональные данные.

Первым утечку данных обнаружил эксперт по работе с поисковыми системами Павел Медведев. На своей странице в «Facebook» он написал, что в поисковой системе «Яндекс» можно получить личные данные граждан.

Павел Медведев опубликовал статью на vc.ru, где говорит о том, что утечка информации связана с тем, что «вышеописанные три домена — ВТБ, Сбербанка и Единого транспортного портала Москвы пренебрегают элементарными требованиями защиты данных: у них даже отсутствует файл robots.txt (в котором создатель сайта прописывает параметры индексирования содержания для поисковых машин. — РБК)».

В Сбербанке проводится разбирательство по данной ситуации. Представители банка отметили, что в «Яндекс» не попала информация, которая могла бы каким-то образом нанести ущерб самому банку или его клиентам.

В свою очередь представители «Яндекса» объяснили, что в открытом доступе оказались только те страницы, которые не запрещены при помощи специального файла. Чтобы содержимое тех или иных страниц сайта не индексировалось, принимать меры должен владелец сайта или вебмастер.