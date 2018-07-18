«Я и мент из врагов превратились в дуэт»: Pussy Riot выпустили новый скандальный клип // ВИДЕО

На днях скандальная группа Pussy Riot выпустила клип на песню «Track About Good Cop», что дословно переводится как «Песня о хорошем полицейском». Недавно она напомнила о себе во время ЧМ-2018, проведя акцию «Милиционер вступает в игру».

На видео — на первый взгляд, легкомысленная песня, в которой участницы поют строчки в духе «я и мент из врагов превратились в дуэт». Динамичный клип демонстрирует танцы полицейских. Как пишут в комментариях под роликом, смотреть людям с эпилепсией его не стоит.

Однако, несмотря на кажущуюся абсурдность трека, слушатели находят в нем и глубокий социально-политический посыл.

Данной композицией Pussy Riot хотели выразить следующие требования к власти:

1) освобождение четырех человек, арестованных на 15 суток за недавнюю акцию;

2) освобождение Олега Сенцова, осужденного на 20 лет по делу «крымских террористов», который объявил бессрочную голодовку, потребовав выпустить всех украинских политзаключенных;

3) отсутствие тюремного заключения за лайки и репосты;

4) прекращение арестов на митингах;

5) отмена статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»);

6) уменьшение преследования по статье 228;

7) «Медиазоне» должна получить кнопку федерального ТВ;

Также Pussy Riot потребовала свободу мысли и слова и «отстать от Навального».