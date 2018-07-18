Госдуме советуют не критиковать Путина при обсуждении пенсионной реформы

Депутатам Госдумы рекомендовали при обсуждении пенсионной реформы не критиковать Владимира Путина, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к руководству КПРФ и администрации президента. Эти указания касаются обсуждения поправок в первом чтении 19 июля и акций протестов против реформы.

Собеседники издания рассказали, что это не приказ, но все понимают значение таких рекоменаций: можно ругать реформу, но не персоналии. «Установки по премьеру Дмитрию Медведеву не такие жесткие, но нежелательна и его критика», — приводит издание слова одного из респондентов.