​Счетная палата заявила о необходимости доработать пенсионную реформу

Счетная палата заявила, что законопроект о повышении пенсионного возраста необходимо доработать, пишет русская служба «Би-би-си» со ссылкой на отзыв ведомства.

По данным ведомства, в проекте закона нет «расчетов, определяющих взаимосвязь между повышением пенсионного возраста и созданием условий для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции».

Кроме того, счетная палата подчеркнула, что в правительственной инициативе нет объясняется, при каких условиях пенсионная система будет считаться сбалансированной и финансово устойчивой в долгосрочной перспективе. Также в проекте нет прогноза об изменении числа получателей пенсий, а в следствие нельзя оценить и то, как изменится численность пенсионеров с учетом запланированных мер по повышению продолжительности жизни.

Однако согласно заявлению «Би-би-си», концептуальных замечаний к законопроекту у ведомства нет.

Принять законопроект уже рекомендовали комитет Госдумы по бюджету и налогам и комитет по охране здоровья. Документ также получил одобрение профильного комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.