​Ребенок, выпавший из окна четвертого этажа в Сургуте, до сих пор в тяжелом состоянии в реанимации

Вечером 16 июля из окна на четвертом этаже одного из домов на Майской выпала четырехлетняя девочка. Она забралась на подоконник и оперлась на москитную сетку, которая не выдержала ее веса. Малышку с множественными повреждениями доставили в Травматологию.

Как сообщили СИА-ПРЕСС в пресс-службе учреждения, ребенок до сих пор находится в реанимации: «У девочки сочетанные травмы. Она в сознании, но состояние оценивается как тяжелое». Пока врачи не дают каких-либо прогнозов.