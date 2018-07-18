​В Югре не перестают находить утопленников

Шесть человек за две недели утонули в Югре, среди них один ребенок. По каждому несчастному случаю проводятся проверки.

На озере Домашний Сор в Ханты-Мансийском районе погибли 9-летняя девочка и 36-летний мужчина, который пытался ее спасти. Как сообщают следователи, девочка пришла на озеро вместе с подружкой без ведома взрослых. Мужчина, отдыхавший неподалеку, заметил тонущих детей и тут же бросился на помощь. Он смог спасти одну девочку, но погиб, пытаясь спасти вторую.

В реке Пим в районе Лянтора утонул 27-летний молодой человек, решивший искупаться в нетрезвом состоянии. Аналогичный случай произошёл 16 июля в Урае. Здесь погиб 50-летний мужчина. В Оби, в районе ДНТ «Связист» в Нижневартовске утонул еще один мужчина. Трагедия случалась 15 июля. Тело погибшего не нашли.

Этого же числа у реки Конда утонул 63-летний мужчина. По словам следователей, он был вместе со своим маленьким племянником. Во время игр в водоеме мужчина поплыл за далеко улетевшим мячом, но вернуться на берег уже не смог.