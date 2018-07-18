​В Тюмени зарегистрирован первый договор пилотного проекта Сбербанка

Тюменское управление Росреестра зарегистрировало первый договор с применением счетов эскроу в Сбербанке

Тюменский Сбербанк учит региональных застройщиков работать с дольщиками по новым требованиям законодательства

17 июля 2018 года, Тюмень — В тюменском Сбербанке открыт первый счет эскроу. Связанный с ним первый договор долевого участия был зарегистрирован 7 июня Управлением Росреестра Тюменской области между жительницей Тюмени и застройщиком новой очереди квартала «Новин», девелоперской компанией «Брусника».

«Новый вид расчета не усложнил покупку квартиры и регистрацию договора долевого участия в Росреестре. Вся процедура открытия счета заняла 10 минут и была бесплатной. Пополнить счет можно через мобильное приложение Сбербанка или через банкоматы. Для нас это стало дополнительной гарантией надежности застройщика», – отметила покупатель квартиры Ольга Чкадуа.

Сделка была заключена в рамках пилотного проекта Сбербанка. Об этом сообщили представители Тюменского отделения Сбербанка в ходе делового завтрака Российской гильдии управляющих девелоперов. В своих выступлениях директор управления финансирования недвижимости Западно-Сибирского банка Сбербанка Константин Бачкин и начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Тюменского отделения Оксана Губко рассказали о принципах организации розничных продаж объектов жилищного строительства в связи с изменениями ФЗ № 214: о том, что изменилось для застройщиков и для клиентов – физических лиц.

«Мы наблюдаем, что застройщики уже начали использовать новую схему долевого строительства в связи с изменением законодательства. И благодаря проактивной позиции и профессиональной работе Управления Росреестра по Тюменской области был успешно зарегистрирован первый договор долевого участия с использованием счета эскроу», – прокомментировал заместитель председателя Западно-Сибирского банка - управляющий Тюменским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.