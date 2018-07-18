​Врио губернатора Тюменской области и президент ЛУКОЙЛа договорились о сотрудничестве

Накануне, 17 июля, врио губернатора Тюменской области Александр Моор и президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов договорились о сотрудничестве, сообщает пресс-служба губернатора области.

Подписанное ими соглашение подразумевает, что компания и регион совместно займутся вопросами геологического изучения, разведки и добыч полезных ископаемых. Кроме того, будут развивать сеть тюменских АЗС и готовить специалистов нефтегазовых специальностей в Тюменском индустриальном университете (ТИУ).

Помимо основного были подписаны и дополнительные соглашения, согласно которым компания ЛУКОЙЛ будет расширять использование продукций и технологий предприятий Тюменской области. Как отметил Александр Моор, соглашение определяет взаимодействие сторон «на несколько лет» вперед.

«Одно из очень важных направлений соглашения касается увеличения закупок промышленной продукции в Тюменской области, в том числе импортозамещающей. Сейчас мы работаем в формате: скажите, какие технологические проблемы перед вами стоят, и мы поможем вам их решить», – отметил врио губернатора региона.

В свою очередь Вагит Алекперов подчеркнул, что ЛУКОЙЛ является крупнейшим заказчиком оборудования и материалов на территории Тюменской области.

«Компания активно сотрудничает с научными центрами. Созданный ЛУКОЙЛОМ крупный научный центр в Тюмени успешно выполняет уникальные работы по освоению месторождений Западной Сибири, – пояснил он. – Нас радует, что в Тюменской области существует преемственность власти. Это вселяет уверенность, что все намеченные программы и планы будут реализовываться в дальнейшем и будут направлены на создание как промышленного потенциала, так и социальной инфраструктуры, в том числе и для северян, на территории Тюменской области».