​12 регионов России отказались публично поддерживать пенсионную реформу

Представители исполнительной и законодательной власти 12 регионов – Дагестана, Чечни, Якутии, Камчатского края, Иркутской, Кемеровской, Омской, Орловской, Ярославской и Еврейской автономной областей, а также Москвы отказались от публичной поддержки повышения пенсионного возраста. Пишет «РБК» со ссылкой на экспертный доклад фонда «Петербургская политика».

Как отмечается в докладе, в целом минимальная публичная активность по реформе наблюдается в регионах, где в сентябре пройдут выборы.

По словам директора Центра политических и экономических реформ Николая Миронова, в кремле не требовали, «чтобы все брали под козырек». Он подчеркивает, что для администрации президента важнее отсутствие открытых протестов единороссов, а регионам с выборами или падающими рейтингами власти позволят не так активно обсуждать спорную тему.