Госдума упростила порядок оплаты имущественных налогов для россиян

Госдума приняла в третьем чтении закон, упрощающий физлицам уплату имущественных налогов с 1 января 2019 года.

С начала следующего года россияне без комиссии смогут оплачивать транспортный и земельный налоги, а также налог на имущество физлиц в тех МФЦ, в которых организован прием денег в счет уплаты налогов.

Также с 2019 года предоставляется возможность добровольно уплачивать данные налоги единым платежом – его можно будет досрочно внести на счет Федерального казначейства для дальнейшего зачета либо в счет задолженности.