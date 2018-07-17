Профильный комитет Госдумы одобрил повышение пенсионного возраста

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект об увеличении пенсионного возраста, сообщает «Медуза».

При этом в заключении, подготовленным комитетом по труду и социальной политике, отмечается жесткость предложенного правительством варианта повышения пенсионного возраста.

В частности, цитирует «Интерфакс» заключение профильного комитета, не предусматривается возможность «более раннего выхода на пенсию с одновременным пропорциональным снижением ее размера».

В рамках пенсионной реформы в России предполагается поэтапно повысить возраст выхода на пенсию в России с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.

Первое чтение законопроекта намечено на 19 июля.