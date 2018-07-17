​Накопительную часть пенсий россиян заменят индивидуальным пенсионным капиталом

В 2019 году россиянам вернут накопительную часть пенсии. Однако в другой форме, пишут «Ведомости» со ссылкой на Минфин и ЦБ. Эти две структуры заявили, что в следующем месяце будет предоставлен законопроект об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК).

ИПК призван заменить накопительную часть государственной пенсии. Согласно новой системе, накопления предлагается сделать собственностью самого работника, а не государства.

Работник сам сможет по желанию выбирать размер отчислений, в том числе и оставить их нулевыми. По умолчанию они составят шесть процентов.

Напомним, в 2014 году правительство заморозило отчисление накопительной части. Изначально планировалось, что заморозка продлится несколько лет, но в конце мая 2018-го первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что возвращаться к институту накопительной пенсии в прежнем виде власти не собираются.