Почти как у Корбена Далласа: в Англии представили проект летающего такси

Проект летающего такси на авиасалоне в британском Фанборо представила группа Rolls Royce, сообщает Интерфакс.

По словам компании, машина сможет перевозить до пяти человек на расстояние 800 километров со скоростью до 400 км/ч. К ней будет прикреплено шесть пропеллеров, четыре из которых будут иметь возможность убираться в крыло для снижения шума.

Первый прототип такого такси может появиться уже в начале следующего десятилетия.