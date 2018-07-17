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​Чьи смартфоны больше всех качают интернет за границей

Югорчане стали больше времени проводить онлайн, находясь за границей. По данным «МегаФона», в июне туристы скачали в 2 раза больше интернет-трафика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объема информации, переданного в сетях международных операторов, хватило бы на целый месяц непрерывного просмотра фильмов.

Рекорд по активности в сети установили свердловчане. В первый летний месяц за рубежом они загрузили объем данных, сопоставимый с просмотром 500 кинолент. На втором месте оказались абоненты Тюменского региона, чьи телефоны пополнились информацией, равной размещению 55 000 фотографий. Замыкают тройку призеров жители Челябинской области и Югры, которые скачали объем трафика, сравнимый с 300 аудиокнигами девятичасовой длительности.

Такой рекорд в мобильном интернете уральцы поставили в том числе благодаря опции «Роуминг, гудбай». С ней в путешествиях по миру выходить в сеть можно по домашним условиям. Именно она сопровождала многих роумеров, которые уже успели объехать половину земного шара и побывать в 126 странах – от популярных направлений до далеких уголков.

«Впечатления об отпуске долго согревают нас в рабочие будни. Чаще всего за такой эмоциональной поддержкой наши абоненты ездили в Турцию, где побывал каждый третий турист. В этом сезоне также особой популярностью стала пользоваться Грузия, куда отправилось в 2 раза больше жителей. Нашлись и любители экзотики, которые преодолели тысячи километров, чтобы увидеть Республику Анголу, Маврикий, Перу и Ямайку», — говорит директор по продажам на массовом рынке «МегаФона» на Урале Александр Малов.

Готовясь к отдыху, абоненты стали чаще скачивать мобильные приложения. В ТОП-3 популярных электронных помощников вошли:

  • MAPSME поможет организовать экскурсию, когда все деньги потрачены на покупку сувениров. Подробные карты стран и городов помогут открыть достопримечательности и удобные туристические маршруты.
  • Приложение XECurrency cохранит сбережения при покупке товаров за границей, например, в долларах, а не за местные деньги. На базе существующих курсов конвертер переведет валюту в режиме реального времени.
  • GoogleTranslate поможет узнать состав блюда в меню на китайском или арабском. 37 языков поддерживает приложение в режиме камеры. Для этого достаточно только сфотографировать текст.

Отпускникам связисты также предлагают организовать тур при помощи сервиса «МегаФон.Путешествия». В нем можно выгодно купить билеты, забронировать отель или комплексный тур. За каждый заказ, оформленный через сервис, на счет телефона возвращается часть его стоимости. Подробности на сайте.

Информационная справка

«МегаФон» на Урале предоставляет услуги связи в 10 регионах: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кировской, Курганской областях, Пермском крае, Республиках Коми и Удмуртия, ХМАО, ЯНАО. Оператор – лидер по скорости мобильного интернета в России, по результатам 7,5 млн замеров пользователей Speedtest от компании Ookla.


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Сегодня в 16:35, просмотров: 57, комментариев: 0


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