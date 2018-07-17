​Чьи смартфоны больше всех качают интернет за границей

Югорчане стали больше времени проводить онлайн, находясь за границей. По данным «МегаФона», в июне туристы скачали в 2 раза больше интернет-трафика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объема информации, переданного в сетях международных операторов, хватило бы на целый месяц непрерывного просмотра фильмов.

Рекорд по активности в сети установили свердловчане. В первый летний месяц за рубежом они загрузили объем данных, сопоставимый с просмотром 500 кинолент. На втором месте оказались абоненты Тюменского региона, чьи телефоны пополнились информацией, равной размещению 55 000 фотографий. Замыкают тройку призеров жители Челябинской области и Югры, которые скачали объем трафика, сравнимый с 300 аудиокнигами девятичасовой длительности.

Такой рекорд в мобильном интернете уральцы поставили в том числе благодаря опции «Роуминг, гудбай». С ней в путешествиях по миру выходить в сеть можно по домашним условиям. Именно она сопровождала многих роумеров, которые уже успели объехать половину земного шара и побывать в 126 странах – от популярных направлений до далеких уголков.

«Впечатления об отпуске долго согревают нас в рабочие будни. Чаще всего за такой эмоциональной поддержкой наши абоненты ездили в Турцию, где побывал каждый третий турист. В этом сезоне также особой популярностью стала пользоваться Грузия, куда отправилось в 2 раза больше жителей. Нашлись и любители экзотики, которые преодолели тысячи километров, чтобы увидеть Республику Анголу, Маврикий, Перу и Ямайку», — говорит директор по продажам на массовом рынке «МегаФона» на Урале Александр Малов.

Готовясь к отдыху, абоненты стали чаще скачивать мобильные приложения. В ТОП-3 популярных электронных помощников вошли:

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Информационная справка

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