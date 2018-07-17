За полгода зафиксировано больше тысячи аварий на нефтепроводах Югры

В Югре отмечается снижение аварийности на нефтепроводах. С начала года в округе было зафиксировано 1 122 аварии. Такие данные представил руководитель службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Югры Сергей Пикунов, подводя итоги деятельности ведомства за первое полугодие 2018 года.

Также глава структуры рассказал о том, что в регионе увеличиваются объемы рекультивации загрязненных земель. «Нефтяные компании включили в график освидетельствования на 2018 год 1 267 гектаров на 6 500 участков, — рассказал он. — Компании планируют провести реконструкцию 2 174 километров трубопроводов. На эти цели они направят 22 миллиарда рублей». На рекультивацию нефтяники потратят почти три миллиарда рублей.

Кроме того, прокурор Ханты-Мансийский межрайонный прокуроры Михаил Альшевский рассказал корреспонденту siapress.ru, что на нефтесборных трубопроводах и водоводах в Югре ежегодно случается более 3 000 прорывов. «Происходит это по вине эксплуатирующих организаций. Они не производят своевременную замену аварийных трубопроводов. Вследствие чего такие трубопроводы эксплуатируются свыше сроков, установленных нормативной и технической документации», — отметил эксперт. Что касается технической стороны вопроса, основной причиной аварийных ситуаций можно считать коррозию.

«Порывы – это действительно проблема нашего региона. Случаются они достаточно часто, но это обусловлено тем, что у нас крупнейший нефтедобывающий регион в России», — пояснил прокурор.