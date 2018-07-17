За полгода зафиксировано больше тысячи аварий на нефтепроводах Югры

В Югре отмечается снижение аварийности на нефтепроводах. С начала года в округе было зафиксировано 1 122 аварии. Такие данные представил руководитель службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Югры Сергей Пикунов, подводя итоги деятельности ведомства за первое полугодие 2018 года.
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Кроме того, прокурор Ханты-Мансийский межрайонный прокуроры Михаил Альшевский рассказал корреспонденту siapress.ru, что на нефтесборных трубопроводах и водоводах в Югре ежегодно случается более 3 000 прорывов. «Происходит это по вине эксплуатирующих организаций. Они не производят своевременную замену аварийных трубопроводов. Вследствие чего такие трубопроводы эксплуатируются свыше сроков, установленных нормативной и технической документации», — отметил эксперт. Что касается технической стороны вопроса, основной причиной аварийных ситуаций можно считать коррозию.
«Порывы – это действительно проблема нашего региона. Случаются они достаточно часто, но это обусловлено тем, что у нас крупнейший нефтедобывающий регион в России», — пояснил прокурор.
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