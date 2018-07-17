​Депозит «Удобный бизнес» для корпоративных клиентов: много опций – продукт один!

Сургутнефтегазбанк внедрил новый депозит для юридических лиц – «Удобный бизнес». Корпоративные клиенты получили возможность зарабатывать дополнительный процентный доход на денежных средствах в обороте!
Основные преимущества депозита «Удобный бизнес»:
üСредства доступны для использования в бизнесе;
- Ежемесячное зачисление процентов по депозиту на расчетный счет;
- Процентная ставка всегда в рынке*;
- Управление депозитом через «Клиент-Банк» / «Интернет-Клиент-Банк».
Оформить депозит можно в офисах банка в городах Сургут, Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Кириши, Псков, Нефтеюганск и Лянтор.
Подробная информация по депозиту «Удобный бизнес», калькулятор по депозиту и типовая форма договора размещены на сайте www.sngb.ru в разделе «Бизнесу».
[1] Процентная ставка по депозиту привязана к процентной ставке по депозитным операциям овернайт ЦБ РФ (http://www.cbr.ru);
[2]Среднедневной остаток средств в отчетном периоде (календарный месяц).
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