​Депозит «Удобный бизнес» для корпоративных клиентов: много опций – продукт один!

Сургутнефтегазбанк внедрил новый депозит для юридических лиц – «Удобный бизнес». Корпоративные клиенты получили возможность зарабатывать дополнительный процентный доход на денежных средствах в обороте!

Основные преимущества депозита «Удобный бизнес»:

üСредства доступны для использования в бизнесе;

Ежемесячное зачисление процентов по депозиту на расчетный счет;

Процентная ставка всегда в рынке*;

Управление депозитом через «Клиент-Банк» / «Интернет-Клиент-Банк».

Оформить депозит можно в офисах банка в городах Сургут, Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Кириши, Псков, Нефтеюганск и Лянтор.

Подробная информация по депозиту «Удобный бизнес», калькулятор по депозиту и типовая форма договора размещены на сайте www.sngb.ru в разделе «Бизнесу».

[1] Процентная ставка по депозиту привязана к процентной ставке по депозитным операциям овернайт ЦБ РФ (http://www.cbr.ru);

[2]Среднедневной остаток средств в отчетном периоде (календарный месяц).