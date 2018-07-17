​В Югре 70 клиник реализуют новую модель медорганизации. Она сократит время ожидания пациентов

В 2017 году Югра присоединилась к реализации всероссийского проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». На сегодняшний день около 70 клиник округа включились в реализацию.

Сургут активно поддержал инициативу: все пять поликлиник города, Окружной кардиодиспансер, Сургутская клиническая травматологическая больница, Кожно-венерологический диспансер, стоматологии №1 и 2 включились в создание новой модели медорганизации. Об этом корреспонденту siapress.ru сообщила заместитель начальника управления организации медицинской помощи департамента здравоохранения Югры Наталья Котова.

Модель предполагает улучшение работы медицинских учреждений, в том числе повышение доступности врачебной помощи и сокращение времени ожидания для пациентов. «Необходимо беречь время пациентов, оперативно готовить необходимые справки, рецепты, своевременно обследовать пациентов даже в самых отдаленных населенных пунктах автономного округа», – заявляет губернатор округа Наталья Комарова.

Для повышения продуктивности в медучреждениях переходят на компьютерную обработку информации, что позволяет сократить бумажную нагрузку на квалифицированного специалиста и оптимизировать его труд. Кроме того, планируется увеличить нагрузку на средний медицинский персонал, чтобы перераспределить поток пациентов, а также врачам предлагают убрать все ненужное со стола, чтобы не мешать рабочему процессу.

Благодаря успешной реализации модели сокращается время приема врача, повышается количество пациентов, а соответственно увеличивается доступность медицинских услуг.

«В настоящее время проект не завершен, проводится работа по его внедрению в амбулаторные подразделения больницы. От реализации ожидаются улучшения в плане сокращения времени ожидания пациентов и отлаженности процессов в работе медицинского персонала», — рассказал корреспонденту siapress.ru главный врач Сургутской клинической травматологической больницы Дмитрий Гарайс.

Своим созданием модель обязана крупной японской корпорации Toyota, откуда были заимствованы принципы организации труда и логистики. Проект в данный момент реализуется с внедрением методов бережливого производства.

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