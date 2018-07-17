Тюменская ОКБ № 2 получила новое оборудование для обследования маленьких пациентов

Детский стационар Областной клинической больницы №2 оснастили новым рентгенодиагностическим комплексом с телевизионной системой. Это оборудование отечественного производства, которое позволяет оперативно и без рисков проводить широкий спектр исследования даже самых маленьких пациентов. Среди ключевых преимуществ рентгенодиагностического комплекса называют высокое качество изображения. При этом лучевая нагрузка на пациентов остается минимальной.

- Лечащий врач получает цифровые изображения в режиме онлайн, поэтому скорость проведения исследований в сравнении с обычным аппаратом увеличилась. Это особенно важно, когда требуется срочная постановка диагноза, - рассказала о преимуществах современной медицинской техники врач-рентгенолог ГБУЗ ТО «ОКБ №2» Ольга Галеева.

Напомним, что детский стационар ОКБ №2 является единственным многопрофильным лечебным учреждением Тюменской области по оказанию детям плановой и экстренной специализированной помощи хирургического профиля. Ежегодно в нем проходит лечение около 12 тысяч пациентов (от 0 до 18 лет) со всего региона, в том числе из ХМАО и ЯНАО. В стационаре сосредоточена практически вся хирургия и интенсивная терапия для детей юга области. Здесь проводятся диагностические, лечебные и реабилитационные мероприятия, целью которых является не только предупреждение ранней инвалидизации детей, но и в целом улучшение качества жизни. Для этого используются наиболее эффективные схемы медикаментозной терапии, а также физиолечение и лечебная физкультура.