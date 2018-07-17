ЕСПЧ присудил деньги Pussy Riot за панк-молебен

Европейский суд по правам человека взыскал с России компенсации в пользу участниц группы Pussy Riot по уголовному делу о хулиганстве в связи с акцией в Храме Христа Спасителя в 2012 году, сообщает «Медуза».

Марии Алехиной и Надежде Толоконниковой присуждены компенсации в размере 16 тысяч евро каждой, а Екатерине Самуцевич — пять тысяч евро. Кроме того, власти России должны погасить судебные расходы в размере 11,7 тысячи евро.

В постановлении ЕСПЧ указывается, что в ходе рассмотрения уголовного дела Pussy Riot была нарушена шестая статьи Конвенции по правам человека, предусматривающая право на справедливый суд.