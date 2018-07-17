Питьевая вода в Югре действительно питьевая

Роспотребнадзор назвал регионы с самой грязной питьевой водой. Югра в этот рейтинг не попала.

В целом по России чистой водой обеспечено почти 92 процента населения (в 2015 году – 90,4 процента). Уменьшается количество источников, которые не соответствует санитарным нормам.

На первом месте рейтинга оказалась Вологодская область. Там доступ к чистой воде имеют лишь 45 процентов жителей. Далее идет Костромская область и Карачаево-Черкесия (66,7 процента), а также Курганская область (69,3 процента).

В Югре этот показатель составил 87 процентов.

А вот самая чистая вода в России наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге и Северной Осетии.