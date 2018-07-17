ЧМ-2018 собрал в России вдвое больше иностранных туристов, чем Олимпиада

Вчера премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами заявил, что ЧМ-2018 Россия провела на высоком уровне: «Для российского футбола этот чемпионат открыл новую эпоху, это совершенно очевидно».

Также Медведев рассказал, что по предварительным оценкам, города, в которых проходили матчи чемпионата, в общем приняли более трех миллионов иностранных туристов. Эта цифра почти вдвое больше, чем показатели Олимпиады.

«Чемпионат позади, мы должны подумать о том, что делать дальше. Как известно, есть тема, связанная с наследием чемпионата. Этот вопрос в ближайшее время также будет рассматриваться», — отметил премьер-министр.