Ситуация с лесными пожарами в Югре находится под контролем

За минувшие сутки в округе ликвидировано два лесных пожара на территории Самаровского и Юганского лесничеств. Их общая площадь составила 6,2 гектара. На данный момент в Югре не зафиксировано новых возгораний, сообщается на сайте администрации округа.

Всего с начала пожароопасного сезона в ХМАО произошло 78 пожаров суммарной площадью 2343,3 гектара, при этом 98 процентов из них произошли именно в лесах.

По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии, сегодня, 17 июля, во всех районах Югры прогнозируется 3 и 4 классы пожарной опасности. В течение дня специалисты базы авиационной и наземной охраны лесов будут вести авиапатрулирование.

- У нас производится патруль всех районов округа: Нефтеюганского, Кандинского, Сургутского, Нижневартовского, Октябрьского и так далее. Каждую из территорий патрулирует по два самолёта: аэропракт А-22 и Ан-2, – пояснил корреспонденту siapress.ru директор Ханты-Мансийской базы авиационной и наземной охраны лесов Иван Шевцов.

На территории работают и парашютисты, которые в случае обнаружения пожара оперативно начинают его тушение.

Такие меры будут соблюдаться вплоть до окончания пожароопасного сезона в округе. Для того, чтобы помочь службам в борьбе с огнём, в администрации Югры просят немедленно сообщать о любых возгораниях по одному из следующих номеров:

Бесплатный номер круглосуточной прямой линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00.

Телефон специализированной диспетчерской службы Ханты-Мансийской базы авиационной и наземной охраны лесов: 8 (3467) 33-15-46.