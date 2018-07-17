Югра заняла 14 место в рейтинге регионов России по инвестиционной привлекательности

Югра вошла в топ-20 лучших регионов страны по инвестиционной привлекательности.

«Национальный рейтинг отражает усилия органов власти по обеспечению благоприятных условий для бизнеса. Это и поддержка малого бизнеса, и подключение к инфраструктуре, и возможности, которые есть для бизнесменов, наличие административных барьеров. Всего более 40 показателей. В основе рейтинга лежат данные статистики, мнение самих предпринимателей и экспертов», – пояснил председатель комитета думы Югры по экономической политике, региональному развитию и природопользованию Сергей Великий

За последний год Югра поднялась сразу на 16 позиций и заняла 14 место. Примечательно, что возглавила данный рейтинг Тюменская область, преодолев сразу 5 пунктов.

В основном Национальный инвестиционный рейтинг опирается на такие критерии, как результаты работы региональных властей по созданию благоприятных условий для развития бизнеса, выявление лучших из применяющихся практик.

Напомним, что в Югре решился острый вопрос – долгий срок получения разрешения на строительство. Ранее этот процесс составлял 77 дней, сейчас уже 56. При этом количество административных процедур удалось сократить в два раза – с 11 до 5.

«Кроме того, сегодня услуги по получению разрешения на строительство, выдаче градостроительного плана земельного участка и экспертизе документации можно получать в электронном виде, на портале госуслуг. В округе также создана система многофункциональных центров. Поэтому услуги в сфере градостроительства предоставляются в режиме «одного окна», – говорится в сообщении думы Югры.

«Нам нужно двигаться дальше. Мы будем снижать административные барьеры», – подытожил Сергей Великий.

Справка:

В этом году в рейтинге участвовали 85 регионов страны, у 78 из них зафиксирован подъем.