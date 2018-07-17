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​В Югре для ликвидации свалок устраивают рейды с фотоловушками на трассах

Жители Югры обеспокоены стихийными свалками в округе, об этом сообщил руководитель службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Югры Сергей Пикунов, подводя итоги деятельности ведомства за первое полугодие 2018 года. Также он добавил: «это не самая большая беда».

Общероссийский народный фронт создал «Интерактивную карту свалок», где с 2017 года жители округа разместили более тысячи меток, 322 из них касаются обращений с отходами. На сегодняшний день благодаря интерактивной карте, сотрудники природного надзора Югры и специалисты местного самоуправления Югры очистили от завалов 374 территории.

«Мы не ждем, пока граждане отреагируют и отметят те или иные свалки на интерактивной карте. За 2017 год совместно с местными властями мы организовали сплошную инвентаризацию населенных пунктов. Было проверено 1 245 объектов. По итогам этой работы было ликвидировано 892 свалки. С начала 2018 года уже выявлено 303 свалки, 88 из которых ликвидировано», – заявил руководитель ведомства.

Прокурор окружной межрайонной природоохранной прокуратуры Михаил Ольшевский сообщил корреспонденту siapress.ru, что согласно действующему законодательству, запрещается сброс отходов производства и потребления на почву. В случаях, когда нарушителя установить невозможно, очистить территорию должна местная администрация. За нарушения предполагается административная ответственность – штраф от 100 рублей до 250 тысяч. Сумма увеличивается, если нарушитель – юридическое лицо.

Для определения нарушителей в Югре в течение трех недель проводился рейд с фотоловушками на местах захламлений вдоль трасс. Так был выявлен 21 автомобиль, водители которых оставляли мусор в запрещенных местах. «Инспекторы дежурили у обочины, дожидались автомобиля-нарушителя. Как только он начинал разгрузку, тут же подъезжали и фиксировали правонарушение. Основными нарушителями являлись граждане и индивидуальные предприниматели. Тем не менее, наша цель – не завести уголовное дело, а создать условия для нетерпимости к таким фактам», – поясняет Сергей Пикунов.


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Сегодня в 13:18, просмотров: 76, комментариев: 0


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