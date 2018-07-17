Россия претендует на проведение Олимпийских игр

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что Санкт-Петербург и Казань поборются за проведение летних Олимпийских игр в 2036 году, сообщает газета "Известия". По его словам, это длительная перспектива, однако решать по этому поводу вопросы необходимо уже сейчас.

Принять участие в конкурсе могут только города-миллионники, в которых ранее не проводилась Олимпиада.

Напомним, ближайшая летняя Олимпиада пройдет в Токио в 2020-м. Игры 2024 и 2028 годов будут проводиться в Париже и Лос-Анджелесе.

В России Игры проводились в последний раз в 2014 году. Олимпийской столицей был город Сочи.