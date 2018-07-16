В Локосово проверили качество ремонта дорог и состояние коммунальных сетей

В сельском поселении Локосово проверили качество ремонта дороги по улице Комсомольской. Работы, в ходе которых были уложены новые плиты и перелицовано покрытие полотна. В общей сложности на ремонт дороги потратили больше четырех миллионов рублей. Своим мнением о качестве работ поделился Андрей Трубецкой.

«В прошлом году здесь были и, скажу откровенно, проехать было сложно. Я думаю, что жители будут довольны. Есть правда вопросы по сетям на улице Комсомольской, а конкретно – по водоводу. Это застарелый объект, его строили более 11 лет и к нему есть вопросы. Качество материалов оставляет желать лучшего, поэтому, когда этим летом попытались провести опресовку труб, то возникли многочисленные порывы. Сейчас нужно по новой ревизировать весь водовод. Есть задача заменить все проблемные участки в этом году», – рассказал Андрей Трубецкой.

По данным администрации Сургутского района, в 2017 году торги проводились четыре раза, однако желающих провести ремонт этих сетей вовдоснабжения не нашлось. Последний раз торги прошли в марте, но и тогда никто не подал заявок. Стоимость работ оценивается почти в полмиллиона рублей.