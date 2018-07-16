​Более трех тысяч человек в Югре пострадали от укусов клещей

С начала года 3 404 человека в Югре обратились в медорганизации из-за укусов клещей, в том числе 140 случаев завозных, сообщает окружное управление Роспотребнадзора. Отметим, что в 2017 году за тот же период было зарегистрировано 2 505 обращений.

Ведомство отмечает, что основная часть инцидентов (около 33 процентов) произошла на территории дачных участков, чуть меньшее количество случаев (около 31 процента) в лесах.

Управление Роспотребнадзора напоминает жителям Югры, выезжающим на дачи, и в лес о необходимости устраивать само - и взаимоосмотры каждые 10-15 минут для обнаружения клещей. «Внимательно исследуйте голову, ушные раковины и область за ушами, шею, ключицу, подмышечные впадины, руки, грудь, спину и паховую область. Не садитесь и не ложитесь на траву; стоянки и ночевки в лесу устраивайте на участках, лишенных травяной растительности или в сухих сосновых лесах на песчаных почвах; после возвращения из леса или перед ночевкой снимите одежду, тщательно осмотрите тело и одежду; не заносите в помещение свежесорванные растения, верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут оказаться клещи, особое внимание необходимо уделить своим домашним питомцам, на которых также могут оказаться клещи», - говорится в сообщении.

Также специалисты добавляют, что в случае укуса нужно как можно раньше снять кровососа и принять меры по медикаментозной профилактике заболевания. Для этого необходимо обратиться в ближайший травматологический пункт, где снимут (если не сняли самостоятельно) клеща, направят его на исследование и назначат курс антибиотикопрофилактики пострадавшему.