В Сургуте пройдет концерт памяти В.С. Высоцкого «Я, конечно, вернусь»

27 июля в 18:30 в Городском парке культуры и отдыха состоится концерт памяти В.С. Высоцкого «Я, конечно, вернусь»!

Выдающийся советский поэт, актёр театра и кино, автор-исполнитель песен, бард, автор прозаических произведений и сценариев, лауреат Государственной премии СССР (1987 г., посмертно) Владимир Высоцкий внёс огромный вклад в развитие кино, театра, музыки и культуры в целом и остаётся одним из самых любимых и изучаемых по сей день.

В своём творчестве Высоцкий затрагивал ряд запретных тем, но, его популярность была и остаётся феноменальной. Это обусловлено тем, что он был человеком богатой внутренней культуры, прекрасно знал родной язык, в каждой его песне присутствует огромная мысль, тончайший юмор.

В городах России и многих странах мира регулярно отмечаются памятные даты, связанные с Владимиром Семёновичем, в Сургуте такие мероприятия проходят регулярно и привлекают большое количество неравнодушных граждан.

На вечере памяти в Городском Парке Культуры и Отдыха, по традиции, музыканты, деятели культуры и искусства, простые горожане будут вспоминать, цитировать и исполнять произведения Владимира Высоцкого.

Место проведения мероприятия: Городской парк культуры и отдыха (пр-т Набережный, 37а), ретро-сцена.

Вход свободный 0+.

Подробная информация:

Телефон (3462) 24-25-62