​На переобучение людей предпенсионного возраста будет выделено пять миллиардов рублей

Минтруда Максим Топилин заявил, что правительство России намерено выделить 5 миллиардов рублей на повышение квалификации людей предпенсионного возраста.

«Мы разрабатываем программу повышения квалификации для лиц, которые окажутся в предпенсионном возрасте, и правительство выделит [на нее] соответствующие средства», – цитирует «ТАСС» министра.

Что подразумевается под предпенсионным возрастом, глава Минтруда не уточнил.

Напомним, в середине июня правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. Они предусматривают постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года.