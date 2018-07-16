​На переобучение людей предпенсионного возраста будет выделено пять миллиардов рублей

Минтруда Максим Топилин заявил, что правительство России намерено выделить 5 миллиардов рублей на повышение квалификации людей предпенсионного возраста.
«Мы разрабатываем программу повышения квалификации для лиц, которые окажутся в предпенсионном возрасте, и правительство выделит [на нее] соответствующие средства», – цитирует «ТАСС» министра.
Что подразумевается под предпенсионным возрастом, глава Минтруда не уточнил.
Напомним, в середине июня правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. Они предусматривают постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года.
К чему пришел Сургутскйи район за первые шесть месяцев 2018 года? Глава Сургутского района Андрей Трубецкой // ONLINE 20 июля в 14:00