​С начала года в Сургуте пожары нанесли ущерб на сумму более пяти миллионов рублей

На территории Сургута с 1 января по 14 июля произошло 165 пожаров. Общий ущерб, принесенный бедствием, оценивается в 5 114 261 рубль. Кроме того с начала года в огне погибли три человека, еще 11 пострадали, четверо из них – дети.

Управление по делам ГО и ЧС Сургута напоминает: чтобы жизнь проходила без трагических последствий необходимо соблюдать следующие правила:

не используйте неисправные отопительные печи;

не пользуйтесь поврежденной электропроводкой и неисправными электроприборами;

не бросайте непотушенные окурки и спички;

не допускайте детских игр с огнем;

не оставляйте детей без присмотра;

не оставляйте включенными бытовую технику и газовые приборы, уходя из дома и ложась спать.

Также специалисты рекомендуют оборудовать дома автономными дымовыми пожарными извещателями, и огнетушителями.