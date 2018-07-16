​С начала года в Сургуте пожары нанесли ущерб на сумму более пяти миллионов рублей

На территории Сургута с 1 января по 14 июля произошло 165 пожаров. Общий ущерб, принесенный бедствием, оценивается в 5 114 261 рубль. Кроме того с начала года в огне погибли три человека, еще 11 пострадали, четверо из них – дети.
Управление по делам ГО и ЧС Сургута напоминает: чтобы жизнь проходила без трагических последствий необходимо соблюдать следующие правила:
- не используйте неисправные отопительные печи;
- не пользуйтесь поврежденной электропроводкой и неисправными электроприборами;
- не бросайте непотушенные окурки и спички;
- не допускайте детских игр с огнем;
- не оставляйте детей без присмотра;
- не оставляйте включенными бытовую технику и газовые приборы, уходя из дома и ложась спать.
Также специалисты рекомендуют оборудовать дома автономными дымовыми пожарными извещателями, и огнетушителями.
К чему пришел Сургутскйи район за первые шесть месяцев 2018 года? Глава Сургутского района Андрей Трубецкой // ONLINE 20 июля в 14:00