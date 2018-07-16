Дума Сургута просит не ездить ночью по улицам 50 лет ВЛКСМ и 30 лет Победы ближайшие две недели

В Сургуте продолжаются масштабные работы по ремонту дорог. Основная активность строителей сосредоточена на улицах 50 лет ВЛКСМ и 30 лет Победы.

В связи с оживленным движением на этих улицах, препятствующим качественному ремонту, дума города обратилась к горожанам с просьбой исключить их из маршрутов своих ночных поездок (с 22.00 до 6.00) в ближайшие две недели и пользоваться объездными трассами.

Ранее сообщалось, что в этом году в городе планируется отремонтировать в общей сложности более 16 тысяч кв. м. дорог.