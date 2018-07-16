​20 лет срока дали пенсионеру, убившему директора сургутского АН «Дом» и сотрудницу Сургутнефтегаза

Суд приговорил к 20 годам лишения свободы 62-летнего жителя Сургутского района, который в марте 2017 года убил директора сургутского агентства недвижимости «Дом» Андрея Виноградова и сотрудницу «Сургутнефтегаза» Анну Иванову.

Напомним, вечером 11 марта прошлого года пенсионер несколько раз выстрелил в своего соседа Виноградова, так как у них сложились плохие отношения. Мужчина погиб на месте.

После этого преступник вернулся к своему дачному дому, где увидел, что на территорию СОТ заехал снегоход с семейной парой и маленьким ребенком. Они ехали к дому убитого. Чтобы скрыть свое преступление, пенсионер выстрелил в женщину, она умерла сразу. Затем он выстрелил в ее супруга и ребенка, но мужчина оказал сопротивление и скрутил нападавшего.

Убийцу признали вменяемым. Приговор пока не вступил в силу.