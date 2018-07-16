Виновным во взрыве в подразделении Сургутнефтегаза может оказаться производитель сдетонировавшего оборудования

Следственное управление СКР по Югре сообщает, что продолжается расследование ЧП, произошедшего утром 13 июля в ремонтном цехе компрессорной станции в подразделении «Сургутнефтегаза» «Лянторнефть». Там из-за детонации оборудования пострадали семь человек, один мужчина скончался в больнице.

«Допрошены потерпевшие, руководство АО «Транснефть-Диаскан», которому принадлежит дефектоскоп, трое работников этой фирмы, непосредственно осуществлявших эксплуатацию и ремонт дефектоскопа, представители производителя литиевых батарей ООО «Квазар», — говорится в сообщении на сайте ведомства. — Следователями изъяты документация по изготовлению литиевых батарей, инструкции и руководство по их эксплуатации, документы, касающиеся финансово-хозяйственных взаимоотношений ООО «Квазар» и АО «Транснефть – Диаскан».

По данным пресс-службы СУ СКР по Югре, на место для первоначального и дополнительного осмотра выезжала усиленная следственная группа, сотрудники полиции и представители производителя батарей ООО «Квазар» из Томска.

Напомним, уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Пресс-служба Сургутнефтегаза комментариев по-прежнему не дает.