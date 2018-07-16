Французы на радостях от победы на ЧМ-2018 разгромили половину страны

Во время празднования победы сборной на ЧМ по футболу в нескольких городах Франции произошли беспорядки, сообщают РИА Новости.

Столпотворение случилось в районе Елисейских полей. Битье витрин и бутылок, разгром декораций, бросание банок болельщиками вынудило полицию применить слезоточивый газ, а позже водометы — для того чтобы разогнать толпу. Полиция в Марселе остановила запуск запрещенных дымовых снарядов и петард. Задержаны семь человек.

Напомним, 15 июля проходил финальный матч в Москве, в котором Франция обыграла сборную Хорватии со счетом 4:2.