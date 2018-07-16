Сургутские осужденные впервые смогли приклонится к частице мощи святой Матроны

Настоятель храма святителя Николая Чудотворца протоиерей Георгий Кошелев привез ларец с мощами святой Матроны из Ханты-Мансийска в храм иконы Божьей Матери «Споручница грешных», который находится на территории Сургутской ИК-11.

Отметим, что мощи привезли в колонию впервые.

Как сообщает пресс-служба ведомства, более 150 осужденных верующих обратились к святой с просьбами помочь выбрать правильную дорогу в жизни, молили об исцелении от болезней и о благополучии.