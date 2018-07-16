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​Правительство и нефтяники согласовали нерешенные вопросы по налоговому маневру

Глава Роснефти Игорь Сечин остался недоволен

Фото ru.wikipedia.org. Дом Правительства Российской Федерации
Фото ru.wikipedia.org. Дом Правительства Российской Федерации

На прошлой неделе прошло совещание правительства и нефтяников с первым вице-премьером Антоном Силуановым и вице-премьером Дмитрием Козаком. На нем были согласованы нерешенные вопросы по налоговому маневру, суть которого заключалась в отмене экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. Такой маневр приведет к росту цен в России, из-за чего пострадают нефтеперерабатывающие заводы и потребители.

Чтобы компенсировать заводам часть потерь, правительство решило дать крупным НПЗ, поставляющим бензин на внутренний рынок, отрицательный (возвратный) акциз на нефть. В свою очередь для компенсации роста цен на топливо для потребителей придуман плавающий акциз (или компенсирующая надбавка).

«Уходит пошлина на нефть, это оказывает давление на цены на бензин. А с демпфирующей надбавкой (с отрицательным акцизом.— «Ъ») ни к каким драматическим последствиям не приведет», – заявил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

Отметим, что основные параметры маневра были внесены в Госдуму еще 22 июня, однако тогда остались три нерешенных вопроса:

  1. Как компенсировать НПЗ, удаленным от границы, транспортировку топлива на экспорт (логистическое отставание).
  2. Как дать НПЗ, которые не выпускают бензин, шанс модернизироваться, чтобы получать отрицательный акциз и выжить.
  3. Согласование формулы плавающего акциза.

Вопрос компенсации НПЗ, удаленным от границы, решили при помощи повышающего коэффициента к отрицательному акцизу.

Заводы, которые не производят бензин в объеме 10 процентов от переработки, могут заключить соглашения о модернизации, но есть условие – в 2017 году они должны были переработать не менее 600 тыс. тонн нефти. В таком случае они имеют право на отрицательный акциз на нефть до 2024 года, не выполняя требование по выпуску бензинов, а если вложения в модернизацию превышают 60 млрд руб., то до 2029 года.

В случае с потребителями ключевое значение будет иметь плавающий акциз. То есть при высоких ценах на нефть и топливо в мире государство будет доплачивать нефтяникам, чтобы те не повышали внутренние цены.

Факт совещания и урегулирования основных разногласий подтвердили в аппарате Дмитрия Козака. Однако, несмотря на то, что основные вопросы по маневры решены, собеседники «Ъ» полагают, что борьба еще не завершена: глава «Роснефти» Игорь Сечин недоволен параметрами маневра.


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Сегодня в 11:55, просмотров: 152, комментариев: 0


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