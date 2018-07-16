​Правительство и нефтяники согласовали нерешенные вопросы по налоговому маневру

На прошлой неделе прошло совещание правительства и нефтяников с первым вице-премьером Антоном Силуановым и вице-премьером Дмитрием Козаком. На нем были согласованы нерешенные вопросы по налоговому маневру, суть которого заключалась в отмене экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. Такой маневр приведет к росту цен в России, из-за чего пострадают нефтеперерабатывающие заводы и потребители.

Чтобы компенсировать заводам часть потерь, правительство решило дать крупным НПЗ, поставляющим бензин на внутренний рынок, отрицательный (возвратный) акциз на нефть. В свою очередь для компенсации роста цен на топливо для потребителей придуман плавающий акциз (или компенсирующая надбавка).

«Уходит пошлина на нефть, это оказывает давление на цены на бензин. А с демпфирующей надбавкой (с отрицательным акцизом.— «Ъ») ни к каким драматическим последствиям не приведет», – заявил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

Отметим, что основные параметры маневра были внесены в Госдуму еще 22 июня, однако тогда остались три нерешенных вопроса:

Как компенсировать НПЗ, удаленным от границы, транспортировку топлива на экспорт (логистическое отставание). Как дать НПЗ, которые не выпускают бензин, шанс модернизироваться, чтобы получать отрицательный акциз и выжить. Согласование формулы плавающего акциза.

Вопрос компенсации НПЗ, удаленным от границы, решили при помощи повышающего коэффициента к отрицательному акцизу.

Заводы, которые не производят бензин в объеме 10 процентов от переработки, могут заключить соглашения о модернизации, но есть условие – в 2017 году они должны были переработать не менее 600 тыс. тонн нефти. В таком случае они имеют право на отрицательный акциз на нефть до 2024 года, не выполняя требование по выпуску бензинов, а если вложения в модернизацию превышают 60 млрд руб., то до 2029 года.

В случае с потребителями ключевое значение будет иметь плавающий акциз. То есть при высоких ценах на нефть и топливо в мире государство будет доплачивать нефтяникам, чтобы те не повышали внутренние цены.

Факт совещания и урегулирования основных разногласий подтвердили в аппарате Дмитрия Козака. Однако, несмотря на то, что основные вопросы по маневры решены, собеседники «Ъ» полагают, что борьба еще не завершена: глава «Роснефти» Игорь Сечин недоволен параметрами маневра.