Югра на 100 процентов выполнила план весеннего призыва на военную службу

В ХМАО подведены итоги 22 призывных комиссий муниципальных образований и окружной призывной комиссии.

Сообщается, что в ходе призыва на военную службу отправили 1338 человек, что является стопроцентным выполнением плана. Среди призывников — 281 югорчанин с высшим образованием.

Во время комиссии призывники прошли обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию и профессиональный психологический отбор.

Также у военнослужащих будут банковские карты и жетоны с личными номерами. Молодых людей обеспечат сим-картами и военной формой по установленным нормам в полном объеме.

Отметим, что в армейские ряды России призывники отправились 20 июня.