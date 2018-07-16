​В спортивном комплексе «Старт» в Локосово проведут капитальный ремонт

В этом году в спортивном комплексе «Старт» в сельском поселении Локосово проведут капитальный ремонт. Об этом стало известно во время очередной рабочей поездки главы Сургутского района Андрея Трубецкого по поселениям муниципалитета.

В первую очередь будет отремонтирована кровля спортивного комплекса, которая сейчас находится в плачевном состоянии, из-за чего во время дождя в помещения попадает вода. Помимо этого, в обновлении нуждается и система отопления, рассказала журналистам директор «Старта» Оксана Коновалова:

«Из-за проблем с отоплением зимой у нас очень холодно, бывает даже, что нам приходится останавливать все занятия. Кроме того, в большом зале протекает крыша, поэтому осенью и весной, когда идут дожди, мы его закрываем и проводим занятия в теннисном, либо тренажерном зале».

В июне руководство спортивного комплекса подало документы в управление государственной экспертизы и после получения от него положительного заключения будет разыгран конкурс среди подрядчиков. В общей сложности, администрация района планирует выделить на ремонт «Старта» больше шести миллионов рублей. В спортивном комплексе действуют секции настольного тенниса, минифутбола, волейбола, баскетбола, а также тренажерный зал и группа здоровья для людей пожилого возраста.