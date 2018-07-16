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​Активисты Pussy Riot пробежали по полю на финале ЧМ-2018. Их обвиняют в двух административных нарушениях

Фото Meduza
Фото Meduza

Панк-группа Pussy Riot заявила, что четыре человека, выбежавшие на поле во втором тайме финальной игры ЧМ-2018, – участники их акции. Сообщение появились в профиле соцсети Facebook, передает «ТАСС».

На пятидесятой минуте матча Франция–Хорватия четверо в форме, похожей на полицейскую, появились на поле. Сотрудники службы безопасности оперативно вывели нарушителей, и игра продолжилась.

Инцидент не был прокомментирован во время матча, и почти не попал в телетрансляцию. Это связано с правилом не показывать выбежавших на поле, чтобы не создавать известность нарушителям, поощряя новые случаи, отмечает издание.

Скандально известные музыканты назвали акцию «Милиционер вступает в игру», а также заявили, что на идею их подтолкнул поэт Дмитрий Пригов, годовщина смерти которого состоялась накануне. По словам Pussy Riot он создал в русской культуре образ справедливого «небесного» милиционера, в корне отличающегося от земных защитников порядка.

На данный момент известно, что полиция составила протоколы об административных правонарушениях, сообщает Meduza со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Москвы. Адвокат задержанных заявил, что его в течение нескольких часов не пускают к подопечным, также отмечает издание.

«В отношении граждан, выбежавших на поле стадиона «Лужники», возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями КоАП РФ 20.31 (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований) и 17.12 (незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов)», – цитирует Meduza сотрудников МВД России.


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Сегодня в 11:22, просмотров: 159, комментариев: 0


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