​Все иностранцы, владеющие паспортами FAN ID, смогут посещать Россию без визы

Президент России Владимир Путин заявил, что все иностранцы, обладающие паспортами футбольного болельщика (FAN ID), смогут неограниченное число раз въезжать в Россию без визы до конца 2018 года.

«Знаем, что зарубежные гости, болельщики хотели бы вернуться к нам вновь, привезти свои семьи, своих друзей, и мы обязательно продумаем для болельщиков, полюбивших Россию максимально комфортный визовый режим, обеспечим им возможность продолжить знакомство с нашей страной, тем более, что потенциал этого знакомства неисчерпаем», — цитирует «Интерфакс» слова Путина.