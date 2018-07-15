Франция выиграла ЧМ-2018 в России

Чемпионом мира по футболу стала Франция. В финальном матче ЧМ-2018 в Москве она обыграла сборную Хорватии со счетом 4:2.

Счет в матче был открыт на 18 минуте после автогола Марио Манджукича в ворота Хорватии. Отыгрались хорваты через 10 минут усилиями Ивана Перишича. Однако на 38 минуте французы вновь вышли вперед, когда Антуан Гризманн забил гол с пенальти. Во втором тайме Франция увеличила преимущество после гола Поля Погба на 59 минуте. Преимущество французов увеличилось до трех мячей, благодаря удару Килиана Мбаппе на 65 минуте. Однако, спустя четыре минуты хорваты сократили отставание после удачных действий Марио Манджукича. Все оставшееся время Хорватия провела в попытках отыграться, однако счет так и не изменился. Благодаря этой победе, Франция стала двукратным чемпионом мира по футболу.