Финал ЧМ-2018 в Москве. Франция – Хорватия. Во втором тайме счет 4:2 в пользу Франции

В эти минуты в Москве проходит финал Чемпионата мира по футболу 2018 года между Францией и Хорватией. Во втором тайме счет 4:2 в пользу Франции.

Читатели siapress.ru, принявшие участие в опросе, отдали предпочтение французской сборной.

Встречу с трибун "Лужников" смотрят президенты России, Франции, Хорватии и Белоруссии, эмир Катара, а также глава ФИФА.

Как передает французский портал GFFN, список VIP-персон, приглашенных на матч, также включает в себя экс-президента Франции Николя Саркози, Диего Марадону, Давора Шукера, Франсческо Тотти, Усэйна Болта, Мика Джаггера и др.