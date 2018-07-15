В Ульт-Ягуне появится спортивно-досуговый комплекс

Администрация Сургутского района планирует построить в сельском поселении Ульт-Ягуне спортивно-досуговый комплекс. Предложение будет вынесено на сентябрьскую рабочую сессию районной думы, тогда же собираются выделить деньги на строительство.

«Я уверен, что депутаты поддержат нашу инициативу. Спортивно-досуговый комплекс – это то, чего поселок ждал всю жизнь. Там будут созданы все условия для занятий спортом, хореографией и досуга пожилых людей. Это будет универсальный и многофункциональный объект. Сейчас в Ульт-Ягуне есть только приспособленное помещение – старый тир, который фактически находится под землей. Это не те условия, которые подходят для занятий спортом», - рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Место, на котором начнется строительство спортивно-досугового комплекса в поселке уже определен – это земельный участок по улице Школьной. В настоящее время администрация Сургутского района готовит изменения в правила землепользования и застройки, которые вступят в силу ориентировочно в сентябре этого года.