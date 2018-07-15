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Тюменская область обновляет социальный автопарк

30 новых автомобилей передал муниципалитетам Тюменской области врио губернатора региона Александр Моор в пятницу, 13 июля. Транспорт предназначен для службы "Социальное такси", которая помогает перемещаться людям с ограниченными возможностями здоровья уже семь лет. Ежегодно она совершает около 20 тысяч выездов, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.

«Это одно из важных направлений нашей региональной программы «Доступная среда». Большое количество наших земляков, более семи тысяч ежегодно, пользуются услугами социального такси. Мы должны создавать для них комфортные условия, чтобы они могли беспрепятственно передвигаться для лечения или обследования, посещать театры, ездить на вокзал или в аэропорт. Эти тридцать автомобилей выполнены по специальному заказу, оснащены необходимым оборудованием. В конструкции учтены потребности маломобильных граждан, и в первую очередь, передвигающихся на колясках. Эта служба действует во всех, даже самых отдаленных районах. Это важно, чтобы обеспечить на хорошем уровне качество жизни наших земляков с ограниченными возможностями здоровья и в городах, и отдаленных муниципальных образованиях», - подчеркнул врио губернатора Александр Моор.

Покупка автомобилей для нужд социального такси - уже третья часть реализации масштабной программы обновления автотранспорта в социальной сфере. Не так давно новыми автомобилями пополнились службы скорой и неотложной помощи в городах и районах области, кроме того, 47 современных школьных автобусов получили образовательные учреждения региона.

Справка: Социальное такси есть во всех муниципальных образованиях Тюменской области на базе учреждений социального обслуживания населения.

Транспортные услуги предоставляются инвалидам I, II группы и детям-инвалидам с поражениями опорно-двигательного аппарата и нервной системы, нарушениями зрения, также допускается проезд с ними сопровождающих лиц (не более двух человек). Услуги предоставляются на безвозмездной основе без ограничения их количества.


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Сегодня в 16:40, просмотров: 77, комментариев: 0


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