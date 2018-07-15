В Ханты-Мансийске прошел митинг против повышения пенсионного возраста

Митинг против повышения пенсионного возраста прошел в Ханты-Мансийске 15 июля. По словам организаторов, на акции должно было собраться 500 человек, однако по факту пришло вдвое меньше. Большая часть митингующих представляла местные профсоюзы и приехала в окружную столицу из других городов региона.

"Ожидалось, что местом мероприятия станет главная площадь возле правительства ХМАО, однако власти согласовали другое место — площадь в Самарово (старая часть города). Планировалось, что на акцию выйдет более 500 человек, но из-за давления на некоторых участников число пикетирующих сократилось вдвое", - пояснил ранее siapress.ru председатель Объединения организаций профсоюзов Югры Федор Сиваш.

Среди протестующих также были замечены около двадцати членов партии «Яблоко». Как рассказал агентству ура.ру источник среди митингующих, участников акции протеста могло быть гораздо больше, если бы руководители нефтяных компаний отпустили на него свои профсоюзы.