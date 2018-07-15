Путин пообещал подумать над упрощением визового режима для болельщиков

Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть возможность введения упрощенного визового режима для возвращения «полюбивших Россию иностранных болельщиков», сообщает «Медуза».

Каких-либо конкретных деталей своего предложения Путин не привел.

«Знаем, что зарубежные гости, болельщики хотели бы вернуться к нам вновь, привезти свои семьи, своих друзей, и мы обязательно продумаем для болельщиков, полюбивших Россию максимально комфортный визовый режим, обеспечим им возможность продолжить знакомство с нашей страной, тем более, что потенциал этого знакомства неисчерпаем», — продолжил Путин.