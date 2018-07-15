В Тром-Агане построят клуб на 50 мест. Деньгами поможет «Лукойл»

В поселке Тром-Аган в следующем году появится новый клуб на 50 мест, на строительство которого компанией «Лукойл» выделено 35 миллиона рублей. Объект необходим для поселка, так как старое здание клуба обветшало и небезопасно для людей, рассказал глава Ульт-Ягуна Дмитрий Юматов.

«Старый клуб был закрыт из-за состояния здания, ему уже больше 40 лет и технически использовать его нельзя. Там от сырости уже появился грибок и помещения небезопасны для людей. Поэтому приняли решение построить для жителей Тром-Агана новое здание клуба, где можно было бы проводить кружки, прежде всего национальные хантыйские. Сейчас все кружки временно размещаются в помещениях школы», - рассказал Дмитрий Юматов.

Строительство нового клуба начнется на следующей неделе, а завершится в сентябре 2019 года. Заказчиком объекта является администрация Сургутского района, которая уже провела конкурс и определила подрядчика – им станет компания «Стройсервис». Помимо этого, в Тром-Агане собираются провести капитальный ремонт школы-детсада, рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой:

«Уверен, что в июле подрядчик уже приступит к строительству клуба на 50 мест. Что касается капитального ремонта школы-детсада, то в этом году будем делать фасад и крышу, а в следующем проведем внутренние работы. На текущий ремонт выделили 11 миллионов рублей».