СМИ: Власти округа недовольны срывом реконструкции моста в парке Старожилов в Сургуте

В департаменте жилищно-коммунального комплекса Югры недовольны срывом реконструкции моста в парке Старожилов рядом с СОКБ, пишет агентство «ФедералПресс». К ремонту не могут приступить уже второе лето подряд. Все объявленные конкурсы по определению подрядчика оказались сорванными из-за того, что на них никто не заявляется.

По словам источников агентства, потенциальных исполнителей работ не устраивает качество технического задания, разработанного администрацией города. Предложенный проект нереализуем, а его изменением чиновники так и не озаботилась. Ситуацией уже заинтересовались в правительстве округа и теперь намерены организовать специальную рабочую группу по разрешению проблемы.

«Этот мост жизненно необходим городу. Он связывает два медицинский учреждения с большой проходимостью, а по данным проведенной экспертизы сейчас он находится в аварийном состоянии, по нему опасно ходить. Конкурсы на ремонт срываются два года подряд. Мнение подрядчиков администрации известно. Еще в прошлом году можно было заняться переделкой проекта, а сейчас получается, что и этим летом мы не сможем его отремонтировать, а в будущем году еще неизвестно, получим ли мы на эти цели деньги», – прокомментировала агентству ситуацию член регионального штаба ОНФ, куратор программы «Комфортная среда» Инна Бирук.