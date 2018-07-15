Россию назвали одной из главных угроз для Евросоюза

Европейский совет по международным отношениям (ECFR) представил доклад, в котором перечислены основные угрозы для безопасности Евросоюза (ЕС), сообщает «Газета.ру».

Как отмечается, при подготовке доклада использовались официальные правительственные документы и публикации СМИ, также были опрошен эксперты и представители политической власти из 28 стран ЕС.

Согласно результатам исследования, больше всего европейцы боятся радикальных исламистских группировок. На второй строчке рейтинга оказались транснациональные криминальные организации и Россия, а на третьем месте — КНДР.

Отмечается, что больше всего российскую сторону боятся в Финляндии, Литве, Эстонии, Польше и Румынии. Авторы доклада заметили, что в 2008 году Россия не входила в топ-3 главных угроз для ЕС. В настоящее время рост недоверия к российской стороне объясняется «враждебными действиями в информационном поле и кибератаками».